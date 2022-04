Charles Leclerc vol vertrouwen: ‘Ferrari sterk en betrouwbaar’

,,Dit is de eerste keer dat we het gat zo onder controle hadden”, aldus Leclerc na zijn tweede zege van het seizoen. ,,De auto was geweldig vandaag. De banden voelden goed van de eerste tot en met de laatste ronde. Ik ben zo blij. We hebben een heel sterke en betrouwbare auto. Hopelijk blijft dat zo. Dan kunnen we echt voor de titel gaan. Dat zorgt natuurlijk voor een glimlach op mijn gezicht na twee moeilijke jaren.”

De Ferrari-coureur heeft nu al een voorsprong van 46 punten op zijn concurrent Verstappen, die terugvalt naar de zesde plek in de WK-stand. Verstappens teamgenoot Sergio Pérez werd tweede in Melbourne. ,,We zijn ongelukkig in de eerste races”, stelde de Mexicaan. ,,Voor mij is dit een goed resultaat, maar het is enorm zonde dat Max is weggevallen.”