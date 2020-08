Huiszoeking bij manager Kevin De Bruyne

Het federaal parket in België heeft berichten daarover in de media bevestigd. Wat de aanleiding is en of het betrekking heeft op zaken van De Bruyne is vooralsnog onduidelijk.

Vorig jaar werd het Belgisch voetbal opgeschrikt door meerdere schandalen. Net als de meeste internationals van de Rode Duivels speelt De Bruyne in het buitenland, bij Manchester City in zijn geval. Hij wordt algemeen gezien als een van de beste spelers ter wereld.

De huiszoeking vond plaats in het kader van een gerechtelijk onderzoek dat geleid wordt door een Brusselse onderzoeksrechter, was het enige wat officiële instanties op dit moment over de zaak willen zeggen.