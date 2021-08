Dag 11 Olympische Spelen: wanneer komen de Nederlanders in actie?

Kijk hier voor het complete schema in Tokio.

Klik hier om de volledige medaillespiegel te zien.

Op de wielerbaan van Izu gaan de Nederlandse teamsprinters dinsdag op jacht naar olympisch goud. Starter Roy van den Berg, Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Matthijs Büchli als mogelijke stand-in voor die laatste in de eerste ronde, beginnen kort voor 09.00 uur aan de kwalificaties. Ze zijn de grote favoriet na winst op de laatste drie WK's. Na de kwalificaties en de eerste ronde wordt de finale om 10.44 uur verreden.

Bekijk ook: Speciale schoenen en racemonster moeten sprintkoning Harrie Lavreysen aan goud helpen

Bart Deurloo is de enige Nederlandse turner die een toestelfinale bereikte op de Spelen van Tokio. Dinsdag om 11.39 uur is het belangrijkste moment uit de loopbaan van de 30-jarige Rotterdammer, die lang in de schaduw stond van Epke Zonderland. Deurloo wil aan de rekstok een combinatie van drie vluchtelementen laten zien, vergelijkbaar met de wijze waarop de Fries in Londen het goud won.

Medaillekansen in Enoshima

De zeilsters Annemiek Bekkering en Annette Duetz gaan om 05.33 uur in de baai van Enoshima op voor een tweede poging de medalrace te varen in de 49erFX. Maandag was er te weinig wind. De wereldkampioenen van 2018 en 2019 gaan met 70 punten de medalrace in, net zo veel als de Braziliaanse titelverdedigsters Martine Grael en Kahena Kunze met wie ze de eerste plaats delen. Nicholas Heiner begint zijn medalrace in de Finn-klasse om 07.33 uur als vijfde.

Menno Vloon komt vanaf 12.20 uur uit in de finale van het polsstokhoogspringen. In de ochtend komen vanaf 02.45 uur onder anderen Lieke Klaver en Lisanne de Witte uit in de series van de 400 meter.

Springruiters van start

De springruiters beginnen hun olympisch toernooi met de individuele kwalificatie. Voor Nederland komen Maikel van der Vleuten (Beauville Z), Marc Houtzager (Sterrehof’s Dante) en Willem Greve (Zypria) in actie.

De waterpolosters nemen het vanaf 11.20 uur in de kwartfinales op tegen Hongarije. De ploeg van bondscoach Arno Havenga begon de Spelen met een nederlaag, maar won daarna drie wedstrijden op rij. In het Tokyo Aquatics Centre doen de tweelingzussen Noortje en Bregje de Brouwer mee aan de technische routine in het synchroonzwemmen.