Dag 11 Olympische Spelen: wat heb ik gemist en wanneer komen de Nederlanders in actie?

Op de wielerbaan van Izu gaan de Nederlandse teamsprinters dinsdag op jacht naar olympisch goud. Starter Roy van den Berg, Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Matthijs Büchli als mogelijke stand-in voor die laatste in de eerste ronde, beginnen kort voor 09.00 uur aan de kwalificaties. Ze zijn de grote favoriet na winst op de laatste drie WK's. Na de kwalificaties en de eerste ronde wordt de finale om 10.44 uur verreden.

Bart Deurloo is de enige Nederlandse turner die een toestelfinale bereikte op de Spelen van Tokio. Dinsdag om 11.39 uur is het belangrijkste moment uit de loopbaan van de 30-jarige Rotterdammer, die lang in de schaduw stond van Epke Zonderland. Deurloo wil aan de rekstok een combinatie van drie vluchtelementen laten zien, vergelijkbaar met de wijze waarop de Fries in Londen het goud won.

Springruiters van start

De springruiters beginnen hun olympisch toernooi met de individuele kwalificatie. Voor Nederland komen Maikel van der Vleuten (Beauville Z), Marc Houtzager (Sterrehof’s Dante) en Willem Greve (Zypria) in actie.

De waterpolosters nemen het vanaf 11.20 uur in de kwartfinales op tegen Hongarije. De ploeg van bondscoach Arno Havenga begon de Spelen met een nederlaag, maar won daarna drie wedstrijden op rij. In het Tokyo Aquatics Centre doen de tweelingzussen Noortje en Bregje de Brouwer mee aan de technische routine in het synchroonzwemmen. Menno Vloon komt vanaf 12.20 uur uit in de finale van het polsstokhoogspringen.

Medaille voor Bekkering en Duetz

Eerder op de dinsdag veroverden de zeilsters Annemiek Bekkering en Annette Duetz een bronzen medaille in de 49erFX-klasse. Nicholas Heiner finishte de medalrace als tweede, en dat was net niet genoeg voor eremetaal. Hij eindigde als vierde in het klassement.

Klaver en De Witte naar halve finales 400 meter

De Nederlandse atletes Lieke Klaver en Lisanne de Witte hebben zich bij de Olympische Spelen in Tokio geplaatst voor de halve finales van de 400 meter.

Klaver deed dat het meest overtuigend. De atlete uit Enkhuizen eindigde als derde in haar serie in 51,37 en verzekerde zich direct van een deelname in de halve finales op woensdagavond.

De Witte liep in haar serie naar de vierde plaats en was afhankelijk van haar tijd. Haar 51,68 bleek na de zes heats snel genoeg om ook door te mogen in het olympisch toernooi.