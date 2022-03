’Katschopper’ Kurt Zouma aangeklaagd door Britse dierenbescherming

In een ander filmpje slaat Zouma de kat met de palm van zijn hand in het gezicht, terwijl op de achtergrond gelach is te horen.

De filmpjes, opgenomen door de broer van Zouma (Yoan), zorgden voor grote verontwaardiging. De voetballer heeft zich verontschuldigd voor zijn gedrag en zei dat de katten in orde waren. Voor de RSPCA is dat niet voldoende. De organisatie dient een klacht in op grond van de wet voor dierenwelzijn.

West Ham United gaf Zouma de hoogst mogelijk boete en kledingmerk Adidas verbrak de samenwerking met de speler.