Optimisme na slijtageslag: ’Training Kiki Bertens ging beter dan verwacht’

„We hebben kunnen trainen en het ging beter dan verwacht”, aldus Tamaëla, die op de trainingsbaan werd vergezeld door de Nederlandse dubbelspelers David Pel en Sander Arends. „Ze was wel stijf overal, maar we hebben in ieder geval wat kunnen doen. Ik verwacht dat ze morgen weer beter is dan nu, dus dat komt wel goed. Ze heeft gelukkig nog een dag om te herstellen.”

Tamaëla, die een achtergrond heeft als fysiotherapeut, behandelt Bertens zelf. Volgens de coach heeft Bertens woensdagavond wel een ijsmassage gehad van de WTA.

Memorabel

Bertens knokte zich woensdag op memorabele wijze langs Errani. De Nederlandse nummer 8 van de wereld had last van krampaanvallen, maar vond toch een manier om de partij met 9-7 in de derde set naar zich toe te trekken. Na afloop verliet Bertens de baan in een rolstoel.

„Ze wilde zelf niet in de rolstoel en was liever van de baan af gelopen, maar de kramp schoot er opnieuw in toen ze opstond. Daardoor zag het er misschien een beetje vreemd uit”, zei Tamaela. „Ik denk dat de spanning en kou voor problemen zorgden.”

Bertens (28) neemt het vrijdag op tegen de Tsjechische Katerina Siniakova, de mondiale nummer 61. Ze kan voor de derde keer in haar loopbaan de vierde ronde halen in Parijs.