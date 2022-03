Premium Het beste van De Telegraaf

Kippenvel bij Lieke Martens tijdens wereldrecord-wedstrijd in Camp Nou Ruim 90.000 Barça Femení-fans zorgen voor sfeer waar Frenkie de Jong jaloers op zou zijn

De supporters zorgden voor een bijzondere sfeer. Ⓒ ANP/HH

BARCELONA - Waan-zin-nig! In Camp Nou is voorlopig het mooiste hoofdstuk qua beleving van het vrouwenvoetbal ooit geschreven. Het moet een aanzet zijn tot nog veel meer. Lieke Martens moest geblesseerd toekijken tijdens de return in de kwartfinale van de Champions League tegen Real Madrid (5-2), maar de ster van Oranje zal met het kippenvel op de armen hebben gezeten als één van de 91.553 uitzinnige toeschouwers. Een nieuw wereldrecord in het vrouwenvoetbal. Fenomenaal voor de Barça Femení.