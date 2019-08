Nog altijd geen Dalmau en Bahebeck bij FC Utrecht

„Die jongens hebben nog nul wedstrijden gespeeld. Ik kan ze wel meenemen, maar dan weet je dat je ze niet kan laten invallen. Ik neem jongens mee, die van waarde kunnen zijn en dat geldt nog niet voor deze twee. Ze gaan maandag eerst nog een oefenwedstrijd spelen.” De van Heracles Almelo overgenomen Dalmau is met een conditionele achterstand binnengekomen bij FC Utrecht, terwijl Bahebeck door blessures het grootste deel van de voorbereiding heeft gemist.

Van den Brom mist morgen in De Kuip ook Joris van Overeem en Simon Makienok, maar heeft goede hoop, dat hij wel kan beschikken over Sander van de Streek, die gisteren nog niet trainde door enkelklachten. „Het wordt kantje boord of Sander het gaat halen, maar daar ga ik nog steeds wel van uit. Sander kennende is hij snel hersteld en moet dat lukken. Als hij morgen traint, dan gaat hij spelen en anders zal ik een andere oplossing moeten vinden. Ik ga niet anders spelen. Dat is onze manier van spelen. Het zou raar zijn om alles op zijn kop te zetten, als er één speler wegvalt. Ik zie het als grootste uitdaging om onze speelwijze ook in een uitwedstrijd als deze voor elkaar te krijgen. Daar ben ik zelf ook het meest benieuwd naar.”

FC Utrecht gaat al jaren met grote ambities naar De Kuip, maar het lukt niet om die in Rotterdam ook waar te maken. „Dat was voor mij als trainer van AZ niet anders. Als trainer heb ik daar niet zoveel punten gehaald. Ik denk, dat ik daar één keer heb gelijkgespeeld. In die zin weet je ook hoe moeilijk het is om bij Feyenoord te spelen. Ongeacht of ze Europees hebben gespeeld. Het blijft Feyenoord, een elftal met veel individuele kwaliteiten en ze rouleren heel veel, logisch ook gezien het programma dat ze draaien. Ik zie een heel wisselend Feyenoord. Tegen Tblisi vond ik ze dominant en hadden ze initiatief. Feyenoord blijft Feyenoord. Er staan gewoon goede spelers op het veld. Daar hoeven we geen enkele twijfel over te hebben. Ze zitten voorin natuurlijk wat moeilijk en proberen het nu met Steven in de spits. Dat is wel anders spelen. Daar kunnen wij de jongens op voorbereiden.”

Van den Brom is de eerste FC Utrecht-trainer sinds Cees Loffeld in het seizoen 1989-1990 die de eerste twee competitiewedstrijden heeft gewonnen met de club uit de Domstad. „Dat is leuk om te horen, maar ook niet meer dan dat. Het betekent, dat we als groep op een goede manier bezig zijn en ik hoop dat we daar nog een mooie serie aan vast kunnen knopen.”