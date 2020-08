Wout Poels koerst door in Tour met gebroken rib: ’Het is tamelijk pijnlijk’

De Noord-Limburger van Team Bahrain-McLaren was een van de vele coureurs die betrokken was bij de crash op drie kilometer van de aankomst in Nice. Poels viel zo ongelukkig dat hij een rib brak en sinds gisteravond ook problemen met een long ondervindt.

Het weerhoudt hem er niet van zondag te starten in de tweede rit, een tocht van 186 kilometer met drie serieuze beklimmingen op de route. „Het is tamelijk pijnlijk, maar ik hoop dat ermee te fietsen is”, reageert Poels op zijn Instagram.

Valls uit de Tour

De Spaanse wielrenner Rafael Valls heeft een gebroken rechterdijbeen overgehouden aan een val in de eerste etappe van de Tour de France.

De renner van Bahrain-McLaren was betrokken bij de valpartij op amper 3 kilometer van de streep, op de Promenade des Anglais. Hij heeft de Tour moeten verlaten.

Valls werd naar een ziekenhuis vervoerd en is daar zaterdagavond gelijk geopereerd. De 33-jarige Spanjaard liep bij de val ook verwondingen op aan zijn schouder, elleboog en knie.

Bahrain-McLaren, de ploeg van de kopmannen Wout Poels en Mikel Landa, moet met zeven renners verder in de Tour. De Belgische ploeg Lotto Soudal raakte op de openingsdag gelijk al twee renners kwijt door valpartijen: John Degenkolb (knieblessures) en Philippe Gilbert (gebroken knieschijf).