Ook geen WK: Tom Dumoulin stopt per direct

De Limburger was aanvankelijk van plan om zijn loopbaan volgende maand na de WK in het Australische Wollongong te beëindigen.

"Ik kijk met ongelooflijk veel trots terug op mijn carriére"

„De tank is leeg, de benen voelen zwaar en de trainingen lukken niet zoals ik had gehoopt”, laat Dumoulin weten in een statement. „Sinds mijn harde crash vorig september tijdens de training is er opnieuw wat geknakt. Ik moest de weg terug naar boven wéér onderbreken en wéér een teleurstelling verwerken. Het was er een te veel.”

Rijke loopbaan

Dumoulin won in zijn loopbaan onder meer in 2017 de Giro d’Italia en een jaar later werd hij tweede in de Tour de France. Ook werd hij twee keer wereldkampioen (ploegentijdrit en individueel). „Ondanks dat het afscheid anders is gelopen dan ik hoopte, kijk ik met ongelooflijk veel trots terug op mijn carrière.”