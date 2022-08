Schitterende sfeeractie bij FC Twente

Door Jeroen Kapteijns

ENSCHEDE - De fanatieke aanhang van FC Twente heeft de eerste Europese thuiswedstrijd in acht jaar tijd van een bijzonder cachet voorzien. De supportersgroep Vak-P had een groot spandoek gemaakt, dat over de geheel omvang van de tribune, eerste en tweede ring, werd ontrold.