Real Madrid na bizarre comeback tegen Manchester City CL-finalist

Na de heenwedstrijd, waarin het publiek werd getrakteerd op een heuse voetbalshow, waren de verwachtingen woensdagavond hooggespannen. Konden Real Madrid en Manchester City weer zo’n geweldige pot op de mat leggen?

De Spanjaarden wisten dat ze aan de bak moesten en een 3-4 nederlaag uit Engeland ongedaan moesten maken, maar blaakten van het zelfvertrouwen. Afgelopen zondag werd na een klinkende zege de 35e landstitel uit de geschiedenis veroverd. Manchester City is in Engeland nog verwikkeld in een spannende strijd met Liverpool om de landstitel.

Het was duidelijk dat de druk er flink op stond woensdagavond. Binnen tien minuten sloeg de vlam al in pan en kregen Luka Modric en Aymeric Laporte het met elkaar aan de stok. Het leverde beide mannen een vroege gele kaart op.

Casemiro gespaard

De eerste echt grote kans van de wedstrijd was voor de bezoekers. Bernardo Silva kwam voor Casemiro, maar Thibaut Courtois bracht redding en hield Madrid in leven. City kreeg het duel steeds meer onder controle, maar de wedstrijd kwam maar moeizaam op gang. De kleedkamer werd halverwege dan ook opgezocht zonder goals.

Het was overigens opvallend dat Casemiro aan de thee ging zonder gele prent. De verdedigende middenvelder van de Spanjaarden maakte tot twee keer toe een overtreding die een gele kaart waard was. Hij ontsnapte dus.

Real gooit schroom van zich af

Real kwam duidelijk met een missie uit de kleedkamer, want het scheelde maar weinig of de bal lag er direct na het fluitsignaal in. Vinicius Junior hielp van dichtbij een grote kans om zeep.

Voor Manchester City leek er tot de 90e minuut geen vuiltje aan de lucht. Ⓒ ANP/HH

De thuisploeg had na rust het betere van het spel en drukte de Engelsen naar achter. De formatie van Pep Guardiola had vooral de handen vol aan Vinicius Junior, maar het viel steeds net niet goed voor de Braziliaan.

City scoort

City liet Madrid uitrazen en kreeg langzaamaan weer meer controle over de wedstrijd. Carlo Ancelotti wist dat hij iets moest forceren en kwam met een aanvallende wissel. Toni Kroos werd afgelost door Rodrygo. Dit bleek later een gouden zet.

Een kwartier voor tijd deed Riyad Mahrez Madrid pijn door City op voorsprong te schieten. De Algerijn aarzelde geen seconde, haalde hard uit en passeerde Courtois. De Engelsen konden de finale ruiken. Voor Madrid werd de opdracht nu wel heel lastig. De ploeg had twee goals nodig in het slot van de wedstrijd om er een verlenging uit te slepen.

Rodrygo was woensdagavond met twee goals van levensgroot belang voor Madrid. Ⓒ ANP/HH

Knotsgekke slotfase

Ancelotti reageerde direct door Eduardo Camavinga in de ploeg te brengen voor Modric en Marco Asensio voor Casemiro. In de 90e minuut kwam de spanning helemaal terug nadat Rodrygo voor de gelijkmaker zorgde.

De thuisploeg had zes minuten om er een verlenging uit te slepen en amper twee minuten na zijn eerste goal, liet Rodrygo Bernabeu ontploffen door de 2-1 te maken. Madrid leek al dood en begraven, maar was plots weer springlevend.

De avond werd mooier en mooier voor Madrid, want vijf minuten nadat de verlenging in gang was gefloten kwam de thuisploeg op 3-1. Ruben Dias haalde Benzema neer in het strafschopgebied en de scheidsrechter wees resoluut naar de stip. De Fransman ging zelf achter de bal staan en faalde niet: 3-1. Met zijn vijftiende goal dit Champions League-seizoen schoot hij zijn ploeg, na opnieuw een spektakelstuk, naar de finale.

En dus neemt Real Madrid het 28 mei in de finale in Parijs op tegen Liverpool.