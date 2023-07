Sport Kort: Genk haalt bij seizoensopener tegen RWDM

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

KRC Genk haalt bij begin seizoen uit tegen RWDM

22.47 uur: KRC Genk heeft de eerste wedstrijd in de Belgische competitie opgeluisterd met een overwinning op RWDM. De titelkandidaat won bij de nieuweling met 0-4.

Halverwege was het al 0-3 in het voordeel van de favoriet. De treffers vielen in het laatste kwartier van het eerste deel en werden gemaakt door Alieu Fadera, Bryan Heynen (strafschop) en Daniel Muñoz.

Door Carlos Cuesta liep Genk na de hervatting verder uit.

De competitie in België werd vrijdagavond al geopend. Union versloeg Anderlecht, 2-0. Titelverdediger Antwerp, met trainer Mark van Bommel, speelt zondag tegen Cercle Brugge.

Beachkoppel Brouwer/Meeuwsen strandt in kwartfinales Montreal

22.11 uur: Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen zijn bij het Elite-16-toernooi uit de Pro Tour in Montreal (Canada) gestrand in de kwartfinales. Nederlands sterkste koppel boog voor de wereldkampioenen uit Noorwegen, Anders Mol en Christian Sørum. De Noren wonnen met 2-0, met 21-19 en 21-18 als setstanden.

Brouwer en Meeuwsen hadden zich eerder op de dag bij de laatste acht gevoegd door een 2-0-zege in de tussenronde (31-29, 21-16) op het Braziliaanse duo Pedro Solberg en Guto. Matthew Immers en Yorick de Groot werden in de tussenronde uitgeschakeld door de Duitsers Nils Ehlers en Clemens Wickler (15-21 16-21).

Katja Stam en Raïsa Schoon komen zaterdag ook in actie in de kwartfinales. Tegenstanders zijn Jagoda Gruszczynska en Aleksandra Wachowicz uit Polen.

Britse autocoureur Dennis grijpt in Londen wereldtitel Formule E

20.42 uur: Jake Dennis is de nieuwe wereldkampioen in de elektrische raceklasse Formule E. Zijn tweede plek in de E-Prix in Londen volstond om de titel in de voorlaatste race van het seizoen veilig te stellen. De Nieuw-Zeelander Mitch Evans won de race in Londen, waar zondag ook de slotrace wordt verreden. De Nederlander Robin Frijns viel uit.

De race op een parcours in de Docklands verliep behoorlijk hectisch. Tot twee keer toe werd de rode vlag gezwaaid om de wedstrijd stil te leggen. In de voorlaatste ronde waren meerdere auto's betrokken bij een botsing.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Dennis, die rijdt voor het Porsche-team Avalanche/Andretti, eindigde dit seizoen tien keer op het podium. Hij won twee races. Frijns beleefde een minder seizoen; de Limburger haalde geen enkele keer het podium. Zijn beste klassering was de negende plek in de E-Prix van Jakarta.

Zverev naar finale in 'eigen' Hamburg

19.30 uur: Alexander Zverev heeft zaterdag voor de eerste keer de finale bereikt van het toernooi in zijn geboorteplaats Hamburg. De Duitse olympisch kampioen versloeg de 19-jarige Fransman Arthur Fils in twee sets, 6-2 6-4. De als vierde geplaatste Zverev gaf nog geen set af de afgelopen week.

In de finale speelt hij tegen de Serviër Laslo Djere. Die versloeg in de halve eindstrijd de Chinees Zhang Zhizhen. Ook hij deed dat in twee sets, 6-3 6-2.

De 28-jarige Djere won tot dusver twee ATP-toernooien, Sardinië in 2020 en Rio de Janeiro in 2019. Hij speelt zijn vijfde finale. De 26-jarige Zverev kan in zijn 31e finale de twintigste titel winnen.

Triatlete Klamer 6e in WK-race Sunderland, echtgenoot Murray 5e

19.06 uur: Rachel Klamer is op de zesde plaats geëindigd bij de wedstrijd uit de WK-series in het Engelse Sunderland. De 32-jarige Klamer boekte in de voorlaatste halte van de World Triathlon Championship Series haar beste resultaat van dit jaar. De finale is in september in het Spaanse Pontevedra.

Klamer noteerde in de sprinttriatlon na 750 meter zwemmen, 21,3 kilometer fietsen en 5 kilometer lopen een tijd van 1.00.30. Ze zat een kleine 40 seconden achter de Franse winnares Cassandre Beaugrand (59.53).

Klamers echtgenoot Richard Murray eindigde als vijfde in de race bij de mannen. Hij klokte 54.27 en gaf 21 seconden toe op de Franse winnaar Pierre Le Corre.

Klamer, vierde op de Olympische Spelen van Tokio, en Murray komen zondag namens het Nederlands team in actie in de gemengde estafette.

Van Dijk: eer om aanvoerdersband Liverpool te dragen

17.52 uur: Virgil van Dijk zou het een enorme eer vinden als hij ook bij FC Liverpool als aanvoerder wordt benoemd. „Ik heb de aanvoerdersband de laatste jaren al gedragen”, zei hij in Singapore, waar zijn ploeg zondag tegen Leicester City oefent. „Ik moet even afwachten, maar het aanvoerderschap zou mij heel trots maken. Natuurlijk wil ik dat graag.”

Trainer Jürgen Klopp moet op zoek naar een nieuwe aanvoerder na het vertrek van Jordan Henderson naar Al-Ettifaq, een club uit Saudi-Arabië. Van Dijk, aanvoerder van het Nederlands elftal, lijkt een belangrijke kandidaat. „We hebben deze zomer met Henderson, Milner en Firmino ervaren spelers verloren”, zei de centrale verdediger. „Maar onze selectie telt nog voldoende spelers met leidinggevende kwaliteiten.”

Belg Merlier verslaat Kooij in eerste massaspurt Ronde van Polen

18.26 uur: Tim Merlier heeft de eerste etappe in de Ronde van Polen gewonnen. De rit over 183 kilometer met start en finish in Poznan eindigde in een sprint van een grote eerste groep. De renner van Soudal - Quick-Step drukte zijn wiel net voor de Nederlander Olav Kooij van Jumbo-Visma over de meet. De Colombiaan Fernando Gaviria werd derde.

De finish was op een racecircuit en kort voordat de renners arriveerden, brak een noodweer los. De omheining vloog in het rond, er waaide van alles de weg op. Met hulp van toeschouwers werd de weg naar de meet net op tijd weer vrijgemaakt. Het peloton dat om de ritzege sprintte, was door enkele valpartijen op het natte wegdek flink uitgedund.

Merlier boekte zijn zevende zege van dit wielerjaar. Hij won eerder Nokere Koerse en schreef etappes in de Ronde van Oman, Parijs-Nice, de Vierdaagse van Duinkerke en de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten op zijn naam.

De Ronde van Polen is een zevendaagse rittenkoers uit de WorldTour. De tweede etappe op zondag van Lezno naar Karpacz eindigt met een steile klim van 11 kilometer lang.

Amerikaanse Veronica Ewers met sleutelbeenbreuk uit Tour

10.06 uur: De Amerikaanse Veronica Ewers gaat zaterdag niet meer van start in de zevende en voorlaatste etappe van de Tour de France Femmes. De renster heeft bij een valpartij in de zesde etappe een sleutelbeenbreuk opgelopen, meldt haar ploeg EF Education-Tibco-SVB.

Ewers kwam vrijdag huilend over de finish in aankomstplaats Blagnac, een kleine tien minuten na de Deense ritwinnares Emma Norsgaard. In het klassement verloor ze daarmee ook het zicht op een top 10-klassering. De 28-jarige Ewers eindigde vorig jaar nog als negende in het eindklassement van de eerste editie van de Tour de France Femmes. Eerder deze maand werd ze vierde in de Giro Donne.

De rensters wacht zaterdag de koninginnenrit met aankomst op de Col du Tourmalet. De Tour eindigt zondag met een individuele tijdrit in Pau.