Sport Kort: Merlier verslaat Kooij in eerste massaspurt Ronde van Polen

Belg Merlier verslaat Kooij in eerste massaspurt Ronde van Polen

17.03 uur: De Belgische wielrenner Tim Merlier heeft de eerste etappe in de Ronde van Polen gewonnen. De rit over 183 kilometer met start en finish in Poznan eindigde in een sprint van een grote eerste groep. De renner van Soudal - Quick-Step drukte zijn wiel net voor de Nederlander Olav Kooij van Jumbo-Visma over de meet. De Colombiaan Fernando Gaviria werd derde.

Het peloton dat om de ritzege sprintte, was door enkele valpartijen flink uitgedund.

De Ronde van Polen is een zevendaagse rittenkoers uit de WorldTour. De tweede etappe op zondag gaat van Lezno naar Karpacz en is 203 kilometer lang.

Amerikaanse Veronica Ewers met sleutelbeenbreuk uit Tour

10.06 uur: De Amerikaanse Veronica Ewers gaat zaterdag niet meer van start in de zevende en voorlaatste etappe van de Tour de France Femmes. De renster heeft bij een valpartij in de zesde etappe een sleutelbeenbreuk opgelopen, meldt haar ploeg EF Education-Tibco-SVB.

Ewers kwam vrijdag huilend over de finish in aankomstplaats Blagnac, een kleine tien minuten na de Deense ritwinnares Emma Norsgaard. In het klassement verloor ze daarmee ook het zicht op een top 10-klassering. De 28-jarige Ewers eindigde vorig jaar nog als negende in het eindklassement van de eerste editie van de Tour de France Femmes. Eerder deze maand werd ze vierde in de Giro Donne.

De rensters wacht zaterdag de koninginnenrit met aankomst op de Col du Tourmalet. De Tour eindigt zondag met een individuele tijdrit in Pau.