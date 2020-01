PSV-trainer Ernest Faber: ’Alles zit tegen’

„Een doelpunt dat hij nooit meer zal maken. Dan blijkt wel, alles zit tegen”, zei PSV-trainer Ernest Faber, die dit jaar met zijn elftal nog wacht op een overwinning. Vorige week eindigde het uitduel met VVV ook in 1-1. De grootste tegenslag volgde donderdag, met uitschakeling in het bekertoernooi tegen eerstedivisionist NAC Breda (2-0).

„Het was niet supergroots, maar we hebben de mogelijkheden gehad om een zakelijke overwinning te boeken”, aldus Faber. „Het kantelpunt was de rode kaart voor Afellay. Dat mag geen excuus zijn. Eerder hadden we het al moeten beslissen.”