Stefan de Vrij haakt geblesseerd af bij Oranje

Het gebeurde kort na de late 2-2 van de Montenegrijnen. De verdediger van Internazionale werd toen vervangen door Matthijs de Ligt. De kans is groot dat hij ook zijn vervanger wordt dinsdag in de cruciale wedstrijd tegen Noorwegen. Hierin moet Oranje minimaal een punt halen om direct kwalificatie voor het WK in Qatar veilig te stellen.

Bondscoach Louis van Gaal heeft vooralsnog geen vervanger opgeroepen, waardoor de selectie van het Nederlands elftal nu uit 23 spelers bestaat.

Oranje speelt de laatste groepswedstrijd in de WK-kwalificatie in De Kuip. Het duel, dat onder leiding staat van de Franse scheidsrechter Clément Turpin, begint om 20.45 uur. In Rotterdam mogen als gevolg van de coronamaatregelen geen fans aanwezig zijn.