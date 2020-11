FC Barcelona-trainer Ronald Koeman vermoedelijk lang zonder Ansu Fati (18)

De net 18-jarige aanvaller, dit seizoen een van de smaakmakers bij de Catalaanse ploeg, ontkomt niet aan een operatie aan zijn linkerknie. De meniscus is beschadigd en Barcelona maakte bekend dat Fati maandag onder het mes gaat. Na de ingreep kan de medische staf meer zeggen over de hersteltermijn, die volgens Spaanse media enkele maanden bedraagt.

De tiener is met vier doelpunten de topscorer van Barcelona in de Spaanse competitie. Fati scoorde eveneens al in de Champions League en hij luisterde in september zijn basisdebuut in de nationale ploeg ook op met een doelpunt. De vleugelspits raakte zaterdag geblesseerd tijdens het gewonnen duel met Real Betis (5-2).

Fati meldde zich daarna bij de Spaanse bondscoach Luis Enrique af voor de komende interlands, waarvan de eerste woensdag in Amsterdam tegen het Nederlands elftal. Luis Enrique haalde Marco Asensio van Real Madrid als vervanger bij zijn selectie.

Na de oefeninterland tegen Oranje speelt Spanje in de Nations League tegen Zwitserland (14 november in Basel) en Duitsland (17 november in Sevilla). De ploeg van Luis Enrique gaat met 7 punten uit vier wedstrijden aan kop in groep 4 van de A-divisie. De Spanjaarden hebben 1 punt voorsprong op Duitsland en Oekraïne.

Luis Enrique kreeg zaterdag ook al een afmelding binnen van Jesús Navas. De bijna 35-jarige aanvoerder van Sevilla werd in de Spaanse selectie vervangen door Héctor Bellerin van Arsenal. De 25-jarige rechtsback is dit seizoen na veel fysieke problemen weer een vaste waarde bij de Engelse club.