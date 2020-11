Vrees bij FC Barcelona voor zware blessure Ansu Fati

Na een eerste medisch onderzoek blijkt Ansu Fati een scheurtje in de meniscus van zijn linkerknie te hebben. Volgens FC Barcelona is het nog onduidelijk hoelang de international aan de kant zal staan. Met zo’n blessure is er al snel sprake van een afwezigheid van enkele maanden.

Ansu Fati werd in de rust vervangen door Lionel Messi die op de bank was begonnen. „Vrijdag hebben we gesproken over kleine pijntjes die hij voelde sinds de afgelopen wedstrijd en we kwamen tot de conclusie dat het beter was om op de bank te beginnen en hem in te brengen als we hem nodig hadden”, aldus Koeman.

Mede dankzij twee treffers van Messi won FC Barcelona de thuiswedstrijd tegen Real Betis met 5-2 gewonnen.