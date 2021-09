Weergaloze Ellen van Dijk pakt goud bij WK tijdrijden

Van Dijk zette een weergaloze tijd (36.05 min) neer en was twee minuten sneller dan de rapste op dat moment. Was de Nederlandse op weg naar goud? Vorige week won ze al verrassend het EK op de weg, dus ze had al laten zien in een blakende vorm te verkeren. Maar Reusser moest nog komen. De Zwitserse favoriete werd vorig jaar tweede en gold vooraf als ’the woman to beat’.

Maar vooral in het tweede gedeelte reed Van Dijk ijzersterk en was ze op de meet tien seconden sneller dan Reusser.

Van Dijk werd in 2013 ook wereldkampioen bij het tijdrijden. Vorig jaar pakte ze brons.

Beloften Van Dijke en Hoole missen podium bij WK tijdrijden

De Nederlandse wielrenners Mick van Dijke en Daan Hoole hebben in de klasse onder 23 jaar geen medaille bemachtigd in de individuele tijdrit bij de WK in België. De twee beloften eindigden wel in de buurt van het podium. Van Dijke reed de vijfde tijd, Hoole de zesde op het 30 kilometer lange traject tussen Knokke-Heist en Brugge.

De Deen Johan Price-Pejtersen reed in een tijd van 34.29 minuten naar het goud. Het zilver was voor de Australiër Luke Plapp en de Belg Florian Vermeersch behaalde het brons.

Van Dijke (21), die in dienst is van Jumbo-Visma, gaf 24 seconden toe op Pejtersen. Hoole (22), die onlangs brons veroverde bij de beloften in de tijdrit bij de EK in Trente en deze zomer een contract tekende bij Trek-Segafredo, reed 39 seconden langzamer dan de winnaar.