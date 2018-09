Vitesse verlaat Europa met opgeheven hoofd

Tegen OGC Nice, zonder de geblesseerde Wesley Sneijder, wonnen de Arnhemmers donderdagavond met 1-0. Daarmee werd een streep gezet door de jarenlange reeks van Europese wedstrijden zonder overwinning. Het was vijf jaar en vier maanden geleden dat Vitesse voor het laatst een Europese wedstrijd wist te winnen. Toen bleken de geelzwarten in eigen huis met 3-1 te sterk voor het Bulgaarse Lokomotiv Plovdiv.

Voor rust viel er weinig te beleven in het Gelredome. Er waren nauwelijks hoogtepunten. Pas op slag van rust kregen de Arnhemmers een uitstekende kans om de score te openen. Luc Castaignos had de bal voor het inschieten, maar oog in oog met doelman Yoan Cardinale miste de Vitesse-spits jammerlijk.

In de tweede helft viel er wat meer te genieten voor het publiek. Er waren kansen over en weer. Cardinale moest meteen in actie komen na een schot van invaller Navarone Foor. Aan de andere kant moest Remko Pasveer een paar keer in actie komen op schoten van Bassem Srarfi en Alassane Pléa.

Enkele minuten voor het eindsignaal was het dan toch raak voor Vitesse. Castaignos, die voor rust nog pijnlijk miste, schoot dit keer van dichtbij wel in het doel van de Fransen, die al zeker waren van Europese overwintering.

Luc Castaignos (voor) in duel met Racine Coly van OGC Nice Ⓒ Hollandse Hoogte