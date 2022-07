Sport Kort: voorlopige dopingschorsing voor Atalanta-verdediger

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Van der Poel wint ook in criterium Surhuisterveen

21.28 uur: Mathieu van der Poel heeft dinsdag ook het tweede wielercriterium na de Tour de France gewonnen. De renner van Alpecin-Deceuninck was de snelste in de sprint van de Profronde van Surhuisterveen. Van der Poel hield de Brit Mark Cavendish en Dylan Groenewegen achter zich.

Van der Poel had maandag ook al Daags na de Tour, de wielerronde van Boxmeer, op zijn naam geschreven. In Surhuisterveen lag ook 10.000 euro klaar voor de winnaar van een tussensprint. Die werd gewonnen door Fabio Jakobsen.

Atalanta-verdediger Palomino voorlopig geschorst wegens doping

20.36 uur: De Italiaanse voetbalclub Atalanta is mogelijk verdediger José Luis Palomino voor langere tijd kwijt. De Argentijn heeft positief getest op het verboden middel clostebol, een anabole steroïde. Palomino is voorlopig geschorst, meldde het Italiaanse antidopingbureau NADO.

Palomino voetbalt sinds 2017 bij Atalanta, waar hij ploeggenoot is van onder anderen de Oranje-internationals Hans Hateboer, Teun Koopmeiners en Marten de Roon. De 32-jarige verdediger kwam het afgelopen seizoen tot 32 competitieduels. Daarin scoorde hij één keer.

Ballerini ritwinnaar in Ronde van Wallonië

18.48 uur: De Italiaan Davide Ballerini heeft de vierde etappe van de Ronde van Wallonië gewonnen. Het was een rit van Durbuy naar Couvin over ruim 200 kilometer. Ballerini, die rijdt voor Quick-Step - Alpha Vinyl, verdiende de zege na een koers waarin hij zich een groot deel van de dag voorin had getoond. In een sprint van vier hield hij de Spanjaard José Joaquín Rojas, de Portugees Rui Oliveira en de Deen Mattias Jensen achter zich.

Kort achter het viertal won de Eritreër Biniam Girmay de sprint van het peloton. De Australiër Robert Stannard behield de leiding in het klassement. De renner van Alpecin-Deceuninck heeft met nog één lastige etappe voor de boeg een voorsprong van 4 seconden op de Belg Loïc Vliegen, Jensen is op 6 seconden voorlopig derde.

Voor Ballerini was het zijn eerste overwinning nadat hij anderhalf jaar geleden de beste was in de Omloop Het Nieuwsblad.

Duitse Bühl mist halve finale van EK na positieve coronatest

17.23 uur: De Duitse voetbalster Klara Bühl heeft positief getest op corona. Daardoor mist ze woensdag de halve finale tegen Frankrijk op het EK. Lea Schüller is wel weer inzetbaar. Zij raakte eerder tijdens de Europese titelstrijd besmet met het coronavirus.

Duitsland of Frankrijk neemt het in de finale van het EK op tegen de winnaar van de andere halve eindstrijd tussen Engeland en Zweden, die dinsdagavond wordt afgewerkt.

Concurrente van Bol voor het eerst sinds 2019 in Diamond League

13.55 uur: De Amerikaanse atlete Sydney McLaughlin maakt volgende maand voor het eerst sinds 2019 haar opwachting in de Diamond League. De wereldkampioene op de 400 meter horden, die afgelopen week bij de WK in Eugene haar wereldrecord aanscherpte tot 50,68 seconden, doet op 10 augustus mee aan de Diamond League in Monaco.

Op gepaste afstand van McLaughlin pakte Bol op de WK zilver op de 400 meter horden. De 22-jarige Nederlandse kwam over de finish in 52,27.

Bol won in de aanloop naar de WK de Diamond League-wedstrijden op de 400 meter horden in Rome, Oslo en Stockholm. Ze zegevierde ook bij de FBK Games in Hengelo. Vorig jaar won Bol al haar races op dit onderdeel in de Diamond League. Op de Olympische Spelen van Tokio pakte ze brons, achter McLaughlin en haar landgenote Dalilah Muhammad.

McLaughlin, leeftijdgenote van Bol, won in 2019 in Zürich haar laatste wedstrijd in de Diamond League. In het Stade Louis II van Monaco maakt de olympisch kampioene over twee weken haar rentree.

Wielerploeg DSM bevestigt vertrek topsprintster Wiebes

12.21 uur: Lorena Wiebes vertrekt na dit seizoen bij Team DSM. De Nederlandse sprintster heeft weliswaar een doorlopend contract bij de Nederlandse vrouwenploeg, maar via een clausule verlaat ze DSM aan het einde van dit jaar.

„Lorena is een goede renster met een fenomenale sprint”, aldus een woordvoerster van Team DSM, die de naam van Wiebes’ nieuwe ploeg niet wil noemen. „We wilden heel graag met haar blijven werken, maar ze kreeg een aanbod dat ze niet kon weigeren. We respecteren dat. We zijn trots op alles wat onze vrouwenploeg met Lorena heeft bereikt en kijken ernaar uit om het jaar met nog veel meer successen af te sluiten.”

Wiebes won zondag in Parijs op de Champs-Élysées de eerste etappe van de Tour de France Femmes en reed een dag in de gele leiderstrui. De sprintster moest die trui maandag afstaan aan Marianne Vos.

Wiebes rijdt sinds de zomer van 2020 voor de DSM-ploeg. Daarvoor kwam ze uit voor Parkhotel Valkenburg. Ze verliet die ploeg na een juridisch conflict, dat pas vlak voor een kort geding werd opgelost.

Wiebes boekte dit jaar al vijftien overwinningen en schreef ook het eindklassement in de RideLondon Classique op haar naam. In die driedaagse koers won ze alle ritten.

Sprinter Ewan meteen na teleurstellende Tour geopereerd

11.35 uur: De Australische sprinter Caleb Ewan heeft meteen na de Tour de France een operatie ondergaan, meldt zijn ploeg Lotto Soudal. Daarbij is een plaat verwijderd die er vorig jaar werd ingezet nadat Ewan in de Tour zijn sleutelbeen had gebroken. Door die plaat eruit te halen, moeten arm- en schouderklachten bij de 28-jarige wielrenner worden opgelost. Lotto Soudal kon nog niet zeggen wanneer Ewan is hersteld.

Ook tijdens de afgelopen editie van de Ronde van Frankrijk kwam Ewan ten val, waarna hij klaagde over pijn aan een knie en schouder. Bij een ritzege kwam de Australische sprinter niet in de buurt. Ewan eindigde als laatste in het algemeen klassement.

Scheidsrechter Higler fluit Ajax - PSV om Johan Cruijff Schaal

10.32 uur: Scheidsrechter Dennis Higler fluit zaterdag vanaf 20.00 uur de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tussen landskampioen Ajax en bekerwinnaar PSV. Mario Diks en Charl Schaap zijn de assistenten in Amsterdam, Jochem Kamphuis en Rogier Honig de videoscheidsrechters.

De 36-jarige Higler had vorig seizoen de leiding over onder meer de Klassieker Feyenoord - Ajax en AZ - Ajax, de mogelijke kampioenswedstrijd van de Amsterdammers die in 2-2 eindigde.

PSV won de Johan Cruijff Schaal vorig jaar door Ajax met 4-0 te verslaan. Nicolás Tagliafico kreeg daarin namens de Amsterdammers de rode kaart van scheidsrechter Björn Kuipers, die zijn laatste wedstrijd floot.

De club uit Eindhoven won de Johan Cruijff Schaal twaalf keer, Ajax negen keer.