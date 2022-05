Dirk Kuyt belangrijkste kandidaat als nieuwe trainer ADO Den Haag

Als ADO Den Haag zondagavond naar de Eredivisie was gepromoveerd zou hij ook de belangrijkste man zijn om interim-coach Giovanni Franken op te volgen. Het bestuur van de club, die na een krankzinnige avond via strafschoppen werd uitgeschakeld in de strijd om het laatste Eredivisie-ticket, heeft behoefte aan een duidelijke koers en een trainer die de vele emoties beter kan beteugelen.

Kuyt zette in 2017 na het behalen van de landstitel met Feyenoord een punt achter zijn carrière als speler. Hij liep bij Feyenoords technisch directeur Martin van Geel een tijd stage om te ontdekken of een dergelijke functie hem zou liggen, maar daarna ging hij ook bij de jeugdopleiding van Feyenoord aan de slag.

Na het vertrek van Giovanni van Bronckhorst dacht Kuyt in beeld te zijn voor de rol van hoofdtrainer bij Feyenoord, maar de club ging voor een oude bekende en besloot in zee te gaan met Dick Advocaat.

Met Kuyt haalt ADO Den Haag wel een coach in huis die ongelooflijk veel ervaring in de top heeft. In Nederland won de Katwijker met FC Utrecht de KNVB-beker en na zijn terugkeer uit het buitenland dus de landstitel en nog een KNVB-beker. In de tussenliggende periode speelde hij jarenlang bij Liverpool, waar hij de League-Cup won, waarna hij in Turkijke kampioen werd met Fenerbahce. Met Oranje speelde hij de WK-finale in 2010 en in 2014 werd hij derde op het WK.