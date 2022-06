Bevestigd: Haaland tekent tot 2027 bij Manchester City

In zijn 2.5 jaar bij Dortmund maakte Haaland 86 goals in 89 wedstrijden. ,,Dit is een trotse dag voor mij en mijn familie”, laat Haaland weten. Zijn vader Alf-Inge kwam van 2000 tot 2003 uit voor Manchester City.

,,Dit is een geweldige stap voor mij. Ik ben zo trots. Er spelen hier veel geweldige voetballers en Pep Guardiola is een van de beste trainers ooit. Ik denk op de juiste ple ben of mijn ambities te vervullen”, laat de blonde centrumspits weten.

Haaland sluit op 1 juli aan bij Manchester City. De 21-voudig Noors international speelde eerder voor onder meer Red Bull Salzburg en Molde FK.