Spartaan Rayhi kan gaan cashen in Saudi-Arabië

„Mensen gaan niet naar Saudi-Arabië om daar naar de olie-industrie te kijken of om daarna de stap naar de Champions League te kunnen maken”, zei Rayhi tegenover FOX Sports. „Het gaat puur over geld en in financieel opzicht je toekomst veiligstellen. Dat is de enige reden om die kant op te gaan, daar ben ik heel eerlijk over.”

Sparta weigerde aanvankelijk mee te werken, omdat Al-Batin aanvankelijk niet wilde voldoen aan de transfersom die de Rotterdamse club had vastgesteld toen Rayhi begin dit jaar zijn contract verlengde tot de zomer van 2022. Nu hebben de clubs elkaar alsnog gevonden. „Ik ben blij dat de clubs er toch uit zijn gekomen en dat ik deze stap kan maken”, zei Rayhi, die donderdag afscheid neemt van zijn teamgenoten en dan naar Saudi-Arabië gaat om zijn lucratieve contract te ondertekenen.