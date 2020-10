Vermoedelijke opstelling Oranje: Luuk de Jong voor geschorste Depay

Met De Jong beschikt Nederland over een spits in topvorm en die voor Sevilla de doorslag gaf bij de Europa League-winst van de Spanjaarden en vorige week nog scoorde tegen FC Barcelona. Op de flanken wordt De Jong waarschijnlijk ondersteund door Quincy Promes en Steven Berghuis.

Bondscoach Frank de Boer trainde vrijdag met een complete groep en zal vanmorgen opnieuw met de internationals op het trainingsveld in Zeist staan. Vanmiddag vertrekt het gezelschap naar Zenica om zondag direct na de interland door te reizen naar Bergamo, waar woensdag Italië wacht. De lastigste keuze voor De Boer is of hij kiest voor Jasper Cillessen (Valencia) of Tim Krul (Norwich City) onder de lat.

Het Nederlands elftal verloor woensdagavond in de Johan Cruijff ArenA het oefenduel met Mexico met 0-1. In de Nations League behaalde Oranje uit de eerste twee duels drie punten. Zo werd er - toen nog onder leiding van interim-bondscoach Dwight Lodeweges - met 1-0 van Polen gewonnen. De strijd met Italië ging vervolgens met 0-1 verloren.

De Boer treedt zondag met Oranje om 18.00 uur aan tegen Bosnië en Herzegovina. Daarna volgt op woensdag (20.45 uur) in Bergamo de tweede clash met de Italianen.

Vermoedelijke opstelling Oranje

Cillessen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Blind; Wijnaldum, De Roon, Frenkie de Jong; Berghuis, Luuk de Jong en Promes.

Bekijk ook: Frank de Boer in zijn hemd gezet

Voetbalpodcast

In de nieuwe voetbalpodcast bespreken chef voetbal Valentijn Driessen en onze verslaggever Mike Verweij samen met presentator Pim Sedee de laatste stand van de zaken in de voetbalwereld. Zo komt ook de valse start van de nieuwe bondscoach Frank de Boer aan bod.

Luister de voetbalpodcast hier, hieronder of via je favoriete podcast app.