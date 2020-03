UEFA richt werkgroep op voor coronavirus maar waakt voor paniek

Voetbalfans met mondkapjes tijdens het Italiaanse duel tssen Lazio - Bologna in het olympische stadion van Rome.

De UEFA houdt de situatie rond het nieuwe coronavirus nauwlettend in de gaten. De Europese voetbalbond heeft samen met nationale voetbalbonden een werkgroep opgericht. Die werkgroep houdt zich onder meer bezig met scenario’s bij het noodgedwongen afgelasten van wedstrijden of toernooien, aldus secretaris-generaal Theodore Theodoridis dinsdag tijdens het jaarlijkse congres van de UEFA, dit jaar gehouden in de Beurs van Berlage in Amsterdam.