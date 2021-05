Egan Bernal vreest Giro-vorm Remco Evenepoel: ’Ik zal anderhalve minuut in slottijdrit moeten hebben’

Bernal was dé man van de eerste tien etappes van deze Ronde van Italië. De 24-jarige Colombiaan bleek in de drie bergritten die er toe deden telkens de beste klimmer in het pelotonnetje der favorieten. Elfde in Sestola, tweede op de San Giacomo en een fenomenale zege op het grind van Campo Felice. Het levert de kopman van Ineos Grenadiers voorlopig de roze trui op met veertien seconden voorsprong op naaste belager Remco Evenepoel.

Over het tussensprintje met Evenepoel

Die twee kemphanen vochten maandag een amusant robbertje uit in het tussensprintje voor drie bonificatieseconden. Dinsdag kwam Bernal er nog een laatste keer op terug. „ Ik denk niet dat deze Giro met een kleine marge van seconden zal worden beslist. Met zo’n zwaar tweede deel van deze Giro denk ik dat er daar grote gaten zullen vallen. Desondanks denk ik dat ik in dat sprintje geen extra inspanning heb gedaan. Ik zag gewoon de kans en ik was daar toch, waarom zou ik het niet doen. Wij zijn gewoon een groep jonge atleten die graag willen koersen. We genieten van de strijd. Het was vooral een spelletje voor ons. ”

Over de vorm van Evenepoel

„Maar ik moet eerlijk toegeven dat ik verrast ben van de vorm van Remco Evenepoel”, zegt Bernal. „Ik denk dat hij ons allemaal heeft verrast. Dat hij dit niveau haalt zonder acht maanden gekoerst te hebben, betekent toch dat hij zich bijzonder goed heeft voorbereid. En natuurlijk heeft hij veel klasse, anders zou hij dit soort dingen niet kunnen laten zien. Je merkt echt dat hij de Giro wil winnen. En dat is goed voor het wielrennen.”

Over de andere concurrenten

Maar Bernal houdt uiteraard niet alleen rekening met Evenepoel. „Alle renners die nu rond de minuut staan, zullen meedoen voor het klassement. „Ik sluit Simon Yates zeker niet uit. Hij is een geweldige renner en we zullen rekening met hem moeten houden. De afgelopen jaren hebben we gezien dat renners die in de eerste week van de Giro twee minuten verliezen, kunnen herstellen en zo goed zijn in het slot dat ze alsnog meedoen voor de hoofdprijs. We hebben nog geen hoge bergen gezien en zo komen er nog veel aan. Ik ben er van overtuigd dat we een zeer intens tweede deel van de Giro gaan krijgen.”

Over zijn aanvalslust in de eerste week

In de eerste week zagen we de voormalige Tour-winnaar constant in de aanval, maar Bernal durft nog niet te beloven dat hij ook in het tweede deel elke dag het initiatief zal nemen. „Tot nu toe heb ik elke seconde gevochten, maar vanaf nu hangt alles af van de benen en ook van de situatie waarin ik me bevind in het algemeen klassement. Op dit moment moet ik nog extra bonus pakken op de betere tijdrijders, maar ik zal niet elke dag kunnen aanvallen. Ik zal mijn sleuteletappes uitkiezen waarin ik voluit zal gaan. Het zal een tactisch spelletje worden. En dat geldt niet alleen voor mij, maar ook voor andere renners die ook seconden zullen moeten pakken. Ik kan niet elke rit gek gaan doen, maar ik moet er wel voor zorgen dat ik een ruime marge heb voor de slottijdrit in Milaan op de laatste dag.” Hoe groot die bonus dan zou moeten zijn? „Tegenover Remco zou ik voor die tijdrit toch een minuut of anderhalve minuut voorsprong moeten hebben. In een ideale wereld. Als mijn eerste achtervolger een andere klimmer is, dan mag het verschil mogelijk kleiner zijn.”

Over de gevaarlijke grindetappe van woensdag

De Giro hervat woensdag met een verradelijke etappe tussen Perugia en Montalcino die met zijn grindstroken in de finale een beetje doet denken aan de Strade Bianche, een wedstrijd waarin Bernal dit jaar derde werd achter Mathieu van der Poel en Julian Alaphilippe. „Maar er zijn veel verschillen tussen de Strade en de etappe van morgen”, zegt de roze trui. „De Strade Bianche is een eendagskoers waarop de renners zich specifiek hebben voorbereid en waarin ook de echte specialisten van de klassieker tegenover elkaar staan. Alles staat of valt met die ene dag. Met een lekke band of valpartij verlies je de Strade Bianche, maar je zal er morgen niet je Giro verliezen. Maar je kan er wel alles kwijtspelen waar je de voorbije tien dagen hard voor hebt gewerkt.”

Dit alles zorgt ervoor dat Bernal morgen een conservatievere etappe verwacht. „In de Strade worden meer risico’s genomen. Morgen zijn er bovendien minder kilometers met grindstroken. In maart heb ik de dag na de Strade Bianche deze etappe verkend. Er zijn minder kilometers en ik heb gemerkt dat de schade zowel voor de grindsectoren als erop kan worden aangericht. Het allerbelangrijkste zal zijn om goed geplaatst te zitten. Ik zal tevreden zijn als ik geen seconden verlies.”

Over zijn roze trui

Dat Egan Bernal op de eerste rustdag de roze trui zou dragen, had hij niet verwacht. „We hadden binnen het team gezegd dat het oké zou zijn om de eerste rustdag te halen met een achterstand van veertig seconden tot een minuut. Ik had niet verwacht dat ik deze eerste week zo actief zou zijn. Mijn voorbereiding was niet ideaal om meteen in de eerste ritten te strijden voor de ritzege. Ze was er eerder op gericht om in de eerste week stelselmatig beter te worden. Maar de adrenaline heeft er voor gezorgd dat ik nu toch al leider ben. En ik geef toe dat het toch goed voelt.”

Over ploegmakker Martinez

Tot slot had Bernal verloor al snel zijn eerste luitenant Pavel Sivakov, maar heeft met Daniel Felipe Martínez op de elfde plaats - op 1 minuut en 13 seconden van Bernal - nog een ploegmakker die uitstekend gepositioneerd staat in het klassement. „Ik denk dat Dani een heel belangrijke renner is voor het team. Het heeft veel klasse. Dat heeft hij al laten zien door vorig jaar de Dauphiné en een etappe in de Tour te winnen. Bovendien is hij erg snel in de tijdrit. Dat hij goed geplaatst is in het algemeen klassement is een grote steun voor het team. Als hij mee zit in een vlucht en er geen ander team is dat in het peloton wil werken, mag hij van mij zijn eigen kans gaan. Het belangrijkste is om elke renner op de beste manier te gebruiken en hoe langer we hem in het algemeen klassement kunnen hebben, hoe beter voor iedereen.”

Bron: Het Nieuwsblad