Gerwyn Price en Gary Anderson in finale WK darts

Het is voor Price de eerste keer in zijn carrière dat hij in de eindstrijd van het grootste mondiale dartstoernooi staat. Anderson werd in 2015 en 2016 al eens wereldkampioen in Alexandra Palace.

Spektakel

De clash tussen Bunting en Price leverde vanaf het begin van de wedstrijd spektakel van de bovenste plank op. Price won de eerste set, maar Bunting liet zich niet kennen en pakte de tweede, derde én vierde set. Price, na het wegvallen van Van Gerwen en Peter Wright voorafgaand aan de halve finales gebombardeerd tot dé titelfavoriet, ging rusten met een 3-1 achterstand in sets.

Maar de Welshman kwam getergd terug op het podium, pakte zijn eigen set en snoepte de zesde van Bunting af. Daarmee was het 3-3 en begon het duel als het ware opnieuw. Bunting en Price verwenden de televisiekijkers met spectaculaire finishes van boven de 100 en bleken enorm aan elkaar gewaagd.\

Wereldrecord

Bunting, die vrijdag in de kwartfinale afrekende met Krzysztof Ratajski, brak Price in de zevende set, maar kon dat voordeel niet uitbuiten. Price herhaalde het kunstje van Bunting en trok de stand wederom gelijk: 4-4. De negende set leverde direct in de eerste leg een wereldrecord op, want de 112-finish die Price uitgooide was de twaalfde finish van boven de 100 in de wedstrijd. En dat was niet eerder voorgekomen.

Het bleek de opmaat voor een vlekkeloze set van Price, die hij met 3-0 in legs naar zich toe trok. En zo stond The Iceman voor het eerst sinds de eerste set weer eens op voorsprong in de wedstrijd. En die gaf hij niet meer uit handen. Via een break in de derde leg van de negende set zette Price de deur naar zijn eerste WK-finale wagenwijd open. Via zijn eerste matchdart op tops was het meteen beslist.

Anderson - Chisnall

Anderson versloeg vrijdagmiddag in de kwartfinale Dirk van Duijvenbode en moest dus in de halve eindstrijd afrekenen met Chisnall, die Van Gerwen zo hard (5-0) had vernederd.

Gary Anderson. Ⓒ BSR Agency

The Flying Scotsman veroverde koeltjes de eerste set en dat bleek de opmaat naar een hele degelijke halve finale in Ally Pally van zijn kant. Chisnall maakte wel gelijk, maar na de tweede pauze liep Anderson soeverein uit naar een 3-1 voorsprong. Daarmee nam hij de touwtjes in handen.

Anderson liet Chisnall steeds wel terugkomen in de partij, maar hield de marge van een set voorsprong. Het ging van 3-2, naar 4-2, naar 4-3 en naar 5-3. In die laatste twee sets leek de vermoeidheid bij Chisnall al toe te slaan, want hij kon scorend niet meer mee met de Schot.

Momentum

Die pakte het momentum met volle gretigheid aan en liep in de negende set opnieuw snel weg bij Chizzy. De tweede matchdart die hij kreeg, leverde hem voor de vijfde keer een plaats in de WK-finale op.