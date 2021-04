Live Champions League: Bayern op voorspong bij PSG

Volg hier vanaf 21.00 alle duels via ons scorebord met doelpuntenmakers, tussenstanden, uitslagen en uitgebreide statistieken.

Bayern in de achtervolging

Bayern München - Paris Saint-Germain, een herhaling van de finale van afgelopen, was op voorhand het mooiste affiche van de kwartfinales en de eerste wedstrijd in Zuid-Duitsland loste alle verwachtingen in. In een heerlijk voetbalgevecht kwamen de Parijzenaars als winnaar bovendrijven (2-3). Vooral de efficiënte manier waarop de bezoekers hun kansen omzetten in doelpunten sprong in het oog.

Dat resultaat van vorige week betekent dat Bayern minimaal twee keer moet scoren in de Franse hoofdstad om de halve eindstrijd te bereiken. Dat zal de titelverdediger wel moeten afdwingen zonder topschutter Robert Lewandowski, die in de lappenmand zit. Ook Serge Gnabry, Douglas Costa, Corentin Tolisso en Nicolas Sule ontbreken, terwijl Lucas Hernandez en Leon Goretzka twijfelgevallen zijn. PSG mist de in de heenwedstrijd uitgevallen captain Marquinhos, de al langdurig uitgeschakelde Juan Bernat en Mauro Icardi.

FC Porto begint aan mission impossible

De kwartfinale tussen Chelsea en FC Porto lijkt de minst spannende return te kunnen. De Londenaren wonnen vorige week in Portugal al met 2-0. Bovendien heeft Porto een dramatisch trackrecord opgebouwd tegen Engelse clubs. Tijdens de laatste zes keer dat het een team uit de Premier League trof in een Europese knock-outronde werd het uitgeschakeld. De laatste keer dat dat niet gebeurde was in het seizoen 2003/04. Destijds schakelde het Manchester United uit in de achtste finale van de Champions League, waarna de ploeg van toen nog trainer José Mourinho het toernooi uiteindelijk zou winnen.

Moussa Marega met Andreas Chistensen. Ⓒ ANP/HH

Bovendien toonde Chelsea afgelopen weekend nog maar eens aan dat het in prima vorm verkeerd onder Thomas Tuchel. De stadsderby bij Crystal Palace werd overtuigend met 1-4 gewonnen. Sinds zijn aanstelling op 26 januari verloren The Blues sowieso pas een keer (2-5, thuis tegen West Bromwich Albion).

Liverpool gaat voor nieuw wonder van Anfield

De magie van het Liverpool van Jürgen Klopp lijkt verdwenen. Zeker sinds de ploeg veel achterhoedespelers, waaronder Virgil van Dijk, mist, zijn de resultaten niet meer om over naar huis te schrijven. Vorige week verliep de wedstrijd ook dramatisch voor de soms slap spelende Engelsen. Mede door twee goals van Vinicius Junior won Real Madrid met 3-1 en dus hebben de Spanjaarden een fijne marge voor aanvang van hun bezoek.

Kan Liverpool Vinicius Junior dit keer wel een halt toeroepen Ⓒ ANP/HH

Bovendien tankte de ploeg van Zinedine Zidane dit weekend nog eens extra vertrouwen door in El Clasico met 2-1 te winnen van Barcelona. Vooral voor rust zag het er goed uit wat Real liet zien. Liverpool boekte ook een 2-1 thuiszege van het weekend en hoewel de tegenstander, Aston Villa, een stuk minder tot de verbeelding sprak, zal het deugd hebben gedaan. The Reds wonnen voor het eerst sinds 16 december een thuiswedstrijd in de Premier League. Of dat genoeg vertrouwen is om een mirakel zoals twee jaar geleden in de halve finale tegen Barcelona (4-0, na een 3-0 nederlaag in Spanje) te bewerkstelligen, dat valt nog te bezien.

Staat Haaland op bij Dortmund?

De vorm van Borussia Dortmund schiet al maanden alle kanten op. Onverwachte (en soms forse) nederlagen worden afgewisseld met eenvoudige of knappe zeges. Afgelopen week was er een soort mix van die facetten. Bij een van de topfavorieten Manchester City verloor het pas in de slotfase, nadat Dortmund bovendien al de nodige reden tot klagen over de arbitrage had. Het zal de burger van Dortmund toch enige moed geven.

Ederson houdt Braut Erling Haaland van het scoren af Ⓒ ANP/HH

De man waar er bij de Duitsers het meeste naar gekeken zal worden is Erling Braut Haaland. Maar de sensatie van de voorbije anderhalf jaar lijkt even in een dipje te zitten. Tijdens de drie interlands van Noorwegen, waaronder een tegen Gibraltar wist hij niet te scoren, en ook sinds zijn terugkeer bij Dortmund na de interlands staat hij alweer drie duels droog. De laatste keer dat hij zo’n doelpuntloze reeks van zes duels neerzette, was in 2018, toen hij nog bij Molde FK speelde.