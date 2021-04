Live Champions League: zware opgave Liverpool, City leidt tegen Dortmund

Volg hier vanaf 21.00 alle duels via ons scorebord met doelpuntenmakers, tussenstanden, uitslagen en uitgebreide statistieken.

Paris SG schakelt Bayern uit

Titelverdediger Bayern München werd dinsdagavond uitgeschakeld in de Champions League. De Duitse ploeg slaagde er in de return tegen Paris Saint-Germain niet in om de thuisnederlaag helemaal weg te werken. Het tweede duel eindigde in 0-1 en dat was na de 2-3 in Duitsland net te weinig om door te gaan naar de laatste vier. Alleen Eric Maxim Choupo-Moting (ex-PSG) kwam tot scoren.

Evenals vorige week in München maakten beide ploegen er een boeiende wedstrijd van. Paris SG, met verdediger Mitchel Bakker in de 59e minuut als invaller, deed zichzelf met de kleine nederlaag tekort. De thuisclub miste de meeste en de beste kansen. Met name Neymar was onzorgvuldig, maar ook onfortuinlijk in de afwerking. Daardoor mocht Bayern tot het einde blijven hopen op de bevrijdende tweede treffer, die echter ook in het slotoffensief niet wilde vallen.

Bekijk ook: PSG schakelt titelhouder Bayern München uit

PSG-speler Julian Draxler (m) en Joshua Kimmich (rechts) van Bayern. Ⓒ EPA

Chelsea houdt stand tegen Porto

Ook Chelsea staat in de halve finale van het miljardenbal. De Londense club van de Duitse trainer Thomas Tuchel verloor in de thuiswedstrijd in Sevilla weliswaar het tweede duel van de kwartfinale tegen Porto (0-1), maar kon zich dat permitteren.

Eerder had Chelsea de uitwedstrijd al met 0-2 gewonnen. Ook dat duel werd, vanwege alle beperkende maatregelen rond de coronapandemie, in Sevilla gespeeld.

Moussa Marega met Andreas Chistensen. Ⓒ ANP/HH

Liverpool gaat voor nieuw wonder van Anfield

De magie van het Liverpool van Jürgen Klopp lijkt verdwenen. Zeker sinds de ploeg veel achterhoedespelers, waaronder Virgil van Dijk, mist, zijn de resultaten niet meer om over naar huis te schrijven. Vorige week verliep de wedstrijd ook dramatisch voor de soms slap spelende Engelsen. Mede door twee goals van Vinicius Junior won Real Madrid met 3-1 en dus hebben de Spanjaarden een fijne marge voor aanvang van hun bezoek.

Kan Liverpool Vinicius Junior dit keer wel een halt toeroepen Ⓒ ANP/HH

Bovendien tankte de ploeg van Zinedine Zidane dit weekend nog eens extra vertrouwen door in El Clasico met 2-1 te winnen van Barcelona. Vooral voor rust zag het er goed uit wat Real liet zien. Liverpool boekte ook een 2-1 thuiszege van het weekend en hoewel de tegenstander, Aston Villa, een stuk minder tot de verbeelding sprak, zal het deugd hebben gedaan. The Reds wonnen voor het eerst sinds 16 december een thuiswedstrijd in de Premier League. Of dat genoeg vertrouwen is om een mirakel zoals twee jaar geleden in de halve finale tegen Barcelona (4-0, na een 3-0 nederlaag in Spanje) te bewerkstelligen, dat valt nog te bezien.

"Liverpool weinig meer te verliezen"

Klopp denkt dat Liverpool in de return tegen Real Madrid woensdag op Anfield tot een mirakel in staat is. „Dat is het voordeel als je met 3-1 verliest in de eerste wedstrijd”, zei de Duitser. „Dan lijkt het erop dat je bent uitgeschakeld en dat je dus weinig meer te verliezen hebt. Maar we zijn pas op de helft. Als we erin geloven dat het mogelijk is, hebben we een kans.”

Liverpool zal het tegen Real Madrid wel zonder de steun van het fanatieke thuispubliek moeten doen. „Dat is naast de uitnederlaag een extra probleem”, erkende Klopp. „Onze fans kunnen op Anfield de juiste sfeer oproepen en de tegenstander schrik aanjagen. Daar zullen we nu helemaal zelf voor moeten zorgen. We zullen nu zelf de juiste energie moeten opbrengen.”

"Spelers van Real Madrid uitgeput"

Volgens Zidane zijn de voetballers van Real Madrid na de zware inspanningen van de laatste maanden de uitputting nabij. Toch is het niet de bedoeling dat ze in Liverpool achterover leunen om de 3-1 voorsprong te verdedigen. „We komen om te winnen.”

Na de zege in Madrid op Liverpool won Real in eigen huis ook nog eens de klassieker tegen Barcelona. Dat was de zesde zege op rij, in ’all competitions’. Zidane: „We zijn tot het uiterste gegaan om te komen waar we nu staan. Aan de andere kant zijn we dat ook gewend. Wie prijzen wil winnen moet alles geven. Ik weet zeker dat de spelers dat ook hier op Anfield zullen doen.”

Staat Haaland op bij Dortmund?

De vorm van Borussia Dortmund schiet al maanden alle kanten op. Onverwachte (en soms forse) nederlagen worden afgewisseld met eenvoudige of knappe zeges. Afgelopen week was er een soort mix van die facetten. Bij een van de topfavorieten Manchester City verloor het pas in de slotfase, nadat Dortmund bovendien al de nodige reden tot klagen over de arbitrage had. Het zal de burger van Dortmund toch enige moed geven.

Ederson houdt Braut Erling Haaland van het scoren af Ⓒ ANP/HH

De man waar er bij de Duitsers het meeste naar gekeken zal worden is Erling Braut Haaland. Maar de sensatie van de voorbije anderhalf jaar lijkt even in een dipje te zitten. Tijdens de drie interlands van Noorwegen, waaronder een tegen Gibraltar wist hij niet te scoren, en ook sinds zijn terugkeer bij Dortmund na de interlands staat hij alweer drie duels droog. De laatste keer dat hij zo’n doelpuntloze reeks van zes duels neerzette, was in 2018, toen hij nog bij Molde FK speelde.

Guardiola wil met Manchester City nu wel eens naar halve finales

Onder leiding van coach Pep Guardiola haalde Manchester City nog nooit de laatste vier in de Champions League. In de voorgaande drie seizoenen strandde de Spaanse trainer met zijn Engelse ploeg steeds in de kwartfinales. Dit jaar moet het dan eindelijk gebeuren. In Duitsland verdedigt City een voorsprong van 2-1.

Guardiola erkende een dag voor de return dat het om een broze marge gaat. Borussia heeft aan 1-0 genoeg om door te gaan. „Ik wil echter niet dat mijn spelers daaraan denken”, betoogde Guardiola. „Als je voortdurend bezig bent met de stand en met de gevolgen, dan vergeet je wat je werkelijk moet doen. We willen Borussia meteen duidelijk maken dat we niet naar Duitsland zijn gekomen om te verdedigen. We willen met dominant voetbal tot winst komen.”