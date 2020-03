Franse bond ziet mogelijkheden om Ligue 1 af te maken

De voorzitter van de Franse voetbalbond denkt dat een eerder einde van de Ligue 1, de hoogste Franse voetbalklasse, niet mogelijk is. Eerder in de week liet de overkoepelende organisatie van die competitie weten uiterlijk 30 juni als einddatum te zien.

Net als veel andere landen legde Frankrijk afgelopen week de voetbalcompetitie stil vanwege het coronavirus. "Ik zou echt niet weten hoe we de competitie in juni af krijgen met ook nog de Europese duels die moeten worden gespeeld", zei Le Graët in L'Équipe. "Ons voorstel, dat we ook aan de UEFA zullen richten, is dat we ten minste tot 15 juli moeten door voetballen. Er is geen andere oplossing. Neem landen als Italië en Spanje, daar zullen de trainingen begin april zeker nog niet worden hervat."

Le Graët rekent op begrip van de spelers. "Zij zijn wijs genoeg om een paar extra weken te voetballen. En spelers die niet willen, spelen niet."