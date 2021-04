Nyck de Vries pakt leiding in Formule E na chaotische race

De Vries had zich als derde gekwalificeerd, maar moest op de startopstelling vijf plaatsen naar achteren als straf voor het veroorzaken van een crash bij de vorige ePrix in Rome. Zijn Belgische teamgenoot Stoffel Vandoorne pakte poleposition. Vandoorne moest echter vanaf de laatste plaats starten vanwege overtreding van het bandenreglement.

Vanwege een regenbui ging de race van start achter de safetycar. Op de natte baan vonden heel wat botsingen en crashes plaats, waardoor de safetycar de race regelmatig moest neutraliseren. Heel wat coureurs kwamen in de slotfase in de problemen omdat de batterijen in hun bolides leeg raakten. De Vries had wel genoeg energie gespaard en reed als eerste over de finish.