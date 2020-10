Bondscoach Frank De Boer: ’Dit resultaat geeft wel wat rust’

„Over het resultaat ben ik niet tevreden, wel over de manier waarop we gespeeld hebben”, zei De Boer bij de NOS na het 1-1-gelijkspel.

De opvolger van Ronald Koeman had verrassend teruggegrepen naar een systeem met vijf verdedigers. Daarmee had Louis van Gaal op het WK van 2014 successen behaald, maar onder Ronald Koeman werd daar snel van afgeweken waarna een reeks goede resultaten volgde. De Boer wacht nog op zijn eerste overwinning als bondscoach, maar had na twee povere duels een geïnspireerd Oranje gezien. „En ik denk dat wij het betere van het spel hadden.”

De Boer zag de gretigheid van zijn spelers op de training („als hyena’s”) woensdagavond terug. „Als je dit elke keer kunt opbrengen, maak je het elke tegenstander moeilijk.”

Dat hij niet koos voor de aanvaller in vorm Steven Berghuis, maar juist voor een extra verdediger, was een risico voor De Boer. „Ik weet 100 procent zeker dat de reacties niet mals zouden zijn als het niet goed had uitgepakt. Maar ik moet als coach rationeel kijken hoe het team het beste resultaat kan halen. En dat is niet met Berghuis die de hele tijd achter hun back Spinazzola aan moet lopen. Die kun je beter achterin opvangen. Ik moet keuzes maken. Bosnië had 100 procent beter gekund, maar die wedstrijd had je ook kunnen winnen. Dit resultaat geeft wel wat rust.”

Bondscoach Mancini geniet van ’geweldige’ Frenkie de Jong

Roberto Mancini was teleurgesteld over het gelijkspel van zijn Italië tegen het Nederlands elftal. „Ik denk dat wij het in de slotfase alsnog hadden moeten beslissen”, zei de Italiaanse bondscoach, voordat hij zo sportief was om complimenten uit te delen aan Frenkie de Jong en zijn collega De Boer.

„Frenkie de Jong speelde geweldig”, zei Mancini. „Wat een middenvelder is dat. Een van de besten van dit moment. Natuurlijk kan ik daar als liefhebber van genieten. Maar ondanks zijn goede spel hadden we denk ik toch moeten winnen. Vooral die bal van Ciro Immobile had er wel in gemogen.”

Mancini bekende dat hij was verrast door de speelwijze van Oranje met vijf verdedigers. „Nederland staat voor aanvallend en dominant voetbal. Niet voor voetballen met vijf verdedigers. Dat had ik niet verwacht. We waren er zeker verrast door en hadden het ook lastig met die speelwijze. Ze waren denk ik geschrokken van het duel met ons van een maand geleden. Ik had niet verwacht dat mijn collega zo zou starten. Maar goed, ze maakten het ons zo wel lastig.”

Bekijk ook: Oranje en Frank de Boer geven teken van leven in Bergamo

Bekijk ook: Frank de Boer wacht met Oranje op zege