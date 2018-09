Vader Klinsmann de klos na heldenrol zoon

Zoon Jonathan (20) maakte in het Europa League-duel met het Zweedse Östersunds FK zijn debuut namens Hertha BSC. De doelman groeide uit tot held van de avond door in de slotfase een strafschop te stoppen en zo een punt uit het vuur te slepen.

Jonathan Klinsmann redde donderdag een punt. Ⓒ Reuters

Het creatieve communicatieteam van Hertha BSC trok na afloop van het duel de stoute schoenen aan en plaatste een gewaagde tweet. "Een goede duik zit overduidelijk in de familie", verscheen even na 23:00 uur op het Twitter-account van de club. Vergezeld door een knipoog, dat wel.

Jürgen Klinsmann werd in zijn tijd als voetballer niet alleen gevreesd vanwege zijn doelpunten, maar ook vanwege zijn fopduiken. Tijdens zijn eerste periode bij Tottenham Hotspur (1994-1995 en 1998) was er aanvankelijk veel kritiek vanwege zijn schwalbes. Zijn eerste goal in het shirt van de Spurs vierde de Duitser met een cynisch bedoelde buikschuiver, waarna hij er uiteindelijk in slaagde om uit te groeien tot publiekslieveling.