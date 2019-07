Jumbo-Visma vecht tijdsverschil aan

Dat vertelde ploegleider Merijn Zeeman zaterdag voor de start van de laatste Alpenrit, waarin de Tour wordt beslist. „Die achterstand klopt niet”, zegt Zeeman. „We zijn in gesprek met de jury. Straks bij de start lopen we bij de voorzitter langs om te zien dat het niet klopt. Hopelijk dat ze het dan aanpassen. We hebben tv-beelden, handgeklokt. We gaan het zien. Misschien zitten wij fout. Maar in de beelden die wij hebben is duidelijk dat het 58 seconden hoort te zijn.”

Als Lotto-Jumbo gelijk krijgt, dan gaat het verschil tussen geletruidrager Bernal en nummer vier Kruijswijk in het algemeen klassement van 1.28 minuut naar 1.23 minuut. De etappe van vrijdag werd voortijd geneutraliseerd, omdat de weg in het dal onbegaanbaar as geworden door hevig noodweer. De verschillen op Col de l'Iseran gelden daarom voor het algemeen klassement.