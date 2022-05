Vos richt zich na corona op NK, Giro en Tour

’’Ik ben gelukkig helemaal hersteld” zei Vos bij de start in Veenendaal. Toen ze niet mocht starten in Parijs-Roubaix Femmes, kwam dat als een donderslag bij heldere hemel. ’’Ik heb later wel wat symptomen en wat klachten gehad. Het was niet heel ernstig allemaal, maar het heeft wel impact op je fitheid natuurlijk. Ik ben dan ook bij de eerste koers wel benieuwd hoe het gaat. Het is even geleden. Het gaat qua conditie wel de goede kant op, maar je wilt het ook even peilen in een wedstrijd. En ik kan ook wel wat koersritme gebruiken.”

Vos heeft de komende weken een hoogtestage gepland staan. ’’En dan ga ik toeleven naar een volgende belangrijke periode in het seizoen. Te beginnen met het NK op de VAM-berg (eind juni) en vervolgens richt ik me op de Giro Rosa en de Tour de France voor vrouwen (juli).”