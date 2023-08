Daniil Medvedev verliest slechts twee games in eerste duel op US Open

Al na een uur en een kwartier maakte Medvedev het af in het Arthur Ashe Stadium. Hij benutte zijn tweede wedstrijdpunt. Op het eerste matchpoint wist Balazs nog een korte bal te halen, waarna hij cynisch zijn armen de lucht in stak en begon te lachen. Het Amerikaanse publiek kon het wel waarderen.

Medvedev verloor in totaal maar 36 punten. Op zijn eerste service stond hij maar vijf punten af en hij gunde de Hongaar geen enkel breakpoint. „Het is altijd lekker om zo te beginnen en ik hoop dat het steeds beter gaat lopen”, zei Medvedev. „Dit is het stadion waar ik de mooiste herinneringen heb beleefd, dus ik hoop hier dit jaar zoveel mogelijk wedstrijden te kunnen spelen.”

Medvedev won de US Open twee jaar geleden. Hij was toen in de finale te sterk voor Novak Djokovic. Vorig jaar bleef de Rus in de vierde ronde steken.