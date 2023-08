Tegenstander Carlos Alcaraz geeft na anderhalve set op, Daniil Medvedev verliest slechts twee games

Alcaraz treft in de volgende ronde Lloyd Harris. De Zuid-Afrikaan was in de eerste ronde in drie sets te sterk voor de Argentijn Guido Pella: 7-6 (5) 6-4 6-4. De winnaar van het duel tussen Alcaraz en Harris treft de winnaar van de partij tussen Botic van de Zandschulp en de Brit Dan Evans.

Mevedev heerst

Daniil Medvedev heeft in zijn eersterondepartij op de US Open maar twee games afgestaan. De als derde geplaatste Rus liet de Hongaar Attila Balazs met 6-1 6-1 6-0 volslagen kansloos. De rankingloze Balazs had zijn zogenoemde ’protected ranking’ ingezet, die wordt toegekend bij een langdurige blessure.

Al na een uur en een kwartier maakte Medvedev het af in het Arthur Ashe Stadium. Hij benutte zijn tweede wedstrijdpunt. Op het eerste matchpoint wist Balazs nog een korte bal te halen, waarna hij cynisch zijn armen de lucht in stak en begon te lachen. Het Amerikaanse publiek kon het wel waarderen.

Medvedev verloor in totaal maar 36 punten. Op zijn eerste service stond hij maar vijf punten af en hij gunde de Hongaar geen enkel breakpoint. „Het is altijd lekker om zo te beginnen en ik hoop dat het steeds beter gaat lopen”, zei Medvedev. „Dit is het stadion waar ik de mooiste herinneringen heb beleefd, dus ik hoop hier dit jaar zoveel mogelijk wedstrijden te kunnen spelen.”

Medvedev won de US Open twee jaar geleden. Hij was toen in de finale te sterk voor Novak Djokovic. Vorig jaar bleef de Rus in de vierde ronde steken.

Jannik Sinner heeft zich dinsdagavond (lokale tijd) ook geplaatst voor de volgende ronde. De Italiaan won zijn partij van de Duitser Yannick Hanfmann in drie sets: 6-3 6-1 6-1. In de volgende ronde treft hij zijn landgenoot Lorenzo Sonego.

Venus Williams uitgeschakeld

Venus Williams is in de eerste ronde uitgeschakeld op de US Open. De Amerikaanse verloor kansloos van de Belgische Greet Minnen: 6-1 6-1. In het Arthur Ashe Stadium op Flushing Meadows was de tweestrijd na ongeveer een uur en een kwartier spelen beslist.

Williams had een wildcard gekregen voor de US Open, waardoor ze voor de 24e keer kon meedoen aan het grandslamtoernooi in New York. De nu 43-jarige won de US Open in 2000 en 2001.

De 26-jarige Minnen neemt het in de volgende ronde opnieuw op tegen een Amerikaanse. Dan staat ze tegenover de 28-jarige Sachia Vickery, die in de eerste ronde in drie sets won van de Kroatische Donna Vekic: 2-6 7-5 6-2.

Jessica Pegula

Bij de vrouwen had Jessica Pegula, als derde geplaatst, weinig problemen om de Italiaanse Camila Giorgi te verslaan. De hoogst geplaatste Amerikaanse won met 6-2 6-2 in het Arthur Ashe Stadium.

Pegula mikt in New York op haar eerste grote succes op een grandslamtoernooi. Ze is op de majors nog nooit voorbij de kwartfinales gekomen.

Stephens was zes jaar geleden de laatste Amerikaanse die in New York de titel veroverde. Serena Williams was in 2018 en 2019 finaliste.