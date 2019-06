’Buitenaardse’ Verstappen maakt ook op sim-collega indruk

Max Verstappen Ⓒ AFP

Rond elke Grand Prix spreekt Telesport met een bekende volger of fan van de Formule 1, die de verrichtingen van Max Verstappen natuurlijk ook nauwlettend in de gaten houdt. Aan de vooravond van de Grand Prix van Canada vijf vragen aan Atze Kerkhof, mede-eigenaar van Adrenaline Control Driving Academy. Afgelopen weekeinde reed hij samen met onder anderen Verstappen de 24 uur van Le Mans. In de simulator, welteverstaan.