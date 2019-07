Cocu en Van der Weerden bij Derby County herenigd

Dat Van der Weerden hem gaat vergezellen, is geen verrassing. Hij was ook als assistent aanwezig tijdens het vorige buitenlandse avontuur in Istanbul. Bij Fenerbahçe was hun samenwerking echter van korte duur, omdat ze in oktober al moesten vertrekken. Aanvankelijk moest Van der Weerden nog langer blijven, net als de andere Nederlandse assistent Erwin Koeman.

Lees het hele artikel over de komst van Phillip Cocu bij Derby County in de premiumeditie van De Telegraaf/Telesport van woensdag 3 juli