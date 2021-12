Dirk van Duijvenbode: ’Ik loop zo nog tegen een burn-out aan’

„Dit had niks met een offday te maken, maar met al het gedoe eromheen”, zei Van Duijvenbode na zijn kansloze 4-1-nederlaag voor de camera van RTL 7. „Al die vragen. Ik loop nog tegen een burn-out aan op deze manier. Maar dat mag allemaal geen excuus zijn.”

Van Duijvenbode trok verrassend de eerste set naar zich toe, maar hij viel in het restant ver terug. „Ik was alleen maar aan het denken tijdens de wedstrijd. Ik heb geen moment normaal gegooid en stond er na de eerste set bij als een zak hooi”, aldus Aubergenius.

„Hij gooide ook helemaal niet goed en was te pakken. Maar hij had al die zorgen niet aan zijn hoofd. Het was vandaag zoveel negativiteit. Het was alleen maar corona, dit en dat. Er was niet één geintje en dat is niet hoe ik leef. Dat is jammer. Ik kreeg het niet voor elkaar, maar heb alles gegeven.”