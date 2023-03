Premium Het beste van De Telegraaf

Meerdere teams hebben spurter (21) in vizier vanwege talent én aflopend contract Jumbo-Visma aan zet na fenomenale zege Olav Kooij: ’We hopen dat hij blijft’

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Waar ligt de toekomst van Olav Kooij? Ⓒ ANP/HH

TORTORETO - De voortekenen zijn er al heel lang, maar Olav Kooij heeft met een fenomenale sprint in Parijs-Nice laten zien hoe goed hij écht is. Het pas 21-jarige talent van Jumbo-Visma gaf in de vijfde rit alle gevestigde namen er genadeloos van langs. Na deze ’koninklijke’ zege zal de Nederlandse topploeg voort moeten maken om hem langer vast te leggen. Gezien zijn stormachtige ontwikkeling en het feit dat zijn contract aan het einde van dit jaar afloopt, hebben meerdere wielerteams Kooij in het vizier.