Zorgen bij Engelse politie om hervatting Premier League

„Als Liverpool naar Manchester City komt, weet ik zeker dat grote groepen mensen daar op afkomen, of ze het stadion nou in mogen of niet”, zegt hoofdcommissaris Ian Hopkins van de politie van Manchester.

De clubs uit de Premier League hopen volgende maand weer te kunnen gaan voetballen. Ze hebben deze week opnieuw gediscussieerd over de mogelijkheden. Aanvankelijk was het plan om de resterende wedstrijden in ’neutrale’ stadions te spelen, maar heel wat clubs (zeker uit de onderste regionen van de ranglijst) hopen dat ze hun thuiswedstrijden toch in eigen stadion kunnen spelen.

„We vrezen dat de fans toch wel gaan komen, of de wedstrijden nou in neutrale stadions zijn of in de thuishavens van de clubs. Dat kan wel eens problematisch worden wat betreft social distancing”, aldus Hopkins.