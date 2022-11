Verstappen wil Red Bull 10 op een rij bezorgen in Brazilië

Red Bull won de laatste negen races (acht keer Verstappen, één keer Sergio Pérez) en kan voor de eerste keer in de historie van het team tien overwinningen op rij boeken. Het record staat op elf zeges op rij, van McLaren in 1988. Dat zou Red Bull ook nog kunnen redden. Na de Grand Prix van Brazilië wacht een week later de laatste race van het jaar in Abu Dhabi.

Verstappen liet al mooie dingen zien op het circuit van Interlagos. Hij won er in 2018, maar veel Formule 1-fans kunnen zijn magnifieke inhaalrace tijdens de regenachtige editie van 2016 nog al te goed heugen.

Het podium vorig jaar in Brazilië. Met van links naar rechts: Max Verstappen, winnaar Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Ⓒ ANP/HH

,,Het is altijd fijn om weer in Brazilië te zijn”, stelt de wereldkampioen. ,,Het circuit is kort en met alle hoogteverschillen en kombochten is het echt een gave baan om te rijden. Dit is natuurlijk ook een circuit met historie, waarvan ik houd.”

Vrijdag wacht Verstappen en consorten al de kwalificatie, want zaterdag volgt een sprintrace in aanloop naar de hoofdmoot op zondag. ,,Dat betekent dat we maar kort kunnen trainen, dus dat maakt het altijd iets lastiger om de auto perfect af te stellen gezien de beperkte tijd. Als team willen we eerste en tweede eindigen in het kampioenschap, dus het is belangrijk dat we ervoor zorgen dat Checo Charles Leclerc voorblijft.”