Koopmeiners en De Roon houden zicht op Europees voetbal

De club uit Bergamo staat door de zege zesde, in punten gelijk met nummer vijf AC Milan. Beide clubs hebben 61 punten. Milan speelt later zaterdag tegen Sampdoria. Nummer vier Lazio heeft vier punten meer, AS Roma heeft twee punten minder. Die ploegen moeten in deze speelronde ook nog in actie komen. Hierna zijn er nog twee speelronden in de Italiaanse competitie. Napoli is al kampioen.

Hellas Verona kwam in de eerste helft al vroeg voor tegen Atalanta. Darko Lazovic scoorde voor de bezoekers. Davide Zappacosta maakte halverwege de eerste helft gelijk op aangeven van Luis Muriel. Na de rust liep Atalanta, waar Koopmeiners en De Roon de hele wedstrijd speelden, uit via een treffer van Mario Pasalic door een blunder van doelman Lorenzo Montipò en een doelpunt van Rasmus Højlund.

Hellas Verona schoot in de slotfase nog tegen de lat en op de paal, maar kon het niet meer spannend maken met een doelpunt. De club strijdt tegen degradatie en staat achttiende met dertig punten. Deyovaisio Zeefuik en Jayden Braaf bleven bij Verona op de bank.