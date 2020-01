Koude Oorlog tussen Anish Giri en Magnus Carlsen

„Er kan elk moment iets gebeuren. Dan bestoken we elkaar met prikkelende, scherpe opmerkingen. Ik moet wel oppassen, want soms wordt Magnus heel boos.”

Zanger Nick Schilder volgt de onlinestrijd op de voet. „Het is voor de sport wel leuk dat het gebeurt. Als het dan weer eens hoog oploopt tussen Anish en Magnus, wordt daar veel over geschreven. Het is vergelijkbaar met boksers die elkaar uitdagen voor een wedstrijd, zoals Rico en Badr laatst. Het zorgt voor leven in de brouwerij.” Giri: „Bovenal hebben we veel respect voor elkaar. Ik hoop hem nog een keer te verslaan tijdens een grote wedstrijd. Het Tata Steel-toernooi in Nederland? Dat zou prachtig zijn.”

Schilder gaat verder: „Het wordt meestal gehouden als ik in een drukke periode zit, maar ik probeer altijd even te gaan kijken”, aldus ambassadeur van de Nederlandse schaaksport.

„Dit jaar treden we weer op met de Vrienden van Amstel Live en dat is uitgerekend tijdens het Tata Steel-toernooi. Het zijn twaalf concerten, dus dat betekent een zeer intensieve periode. Ik heb wel een rustdag, maar die heb ik dan ook nodig. Het is dus nog even afwachten of ik er dit jaar bij zal zijn in Wijk aan Zee. Ik hoop het wel, want ik vind het een geweldig toernooi. Het ademt historie en die voelt je ook echt als je daar aanwezig bent.”

