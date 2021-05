Lukas Pöstlberger wint tweede rit Dauphiné

De Italiaan Sonny Colbrelli won de sprint om de tweede plaats, voor de Spanjaard Alejandro Valverde. Steven Kruijswijk was op de elfde plaats de beste Nederlander. Pöstlberger nam de gele leiderstrui over van de Belg Brent Van Moer.

Er was sprake van een op voorhand bedacht plan, vertelde Pöstlberger, de Oostenrijker die in de eerste etappe van de Giro d’Italia van 2017 alle sprinters verraste en de eerste roze trui veroverde. „Toen ik had gehoord dat ik hier zou rijden en het routeboek zag wist ik dat er in de eerste twee ritten kansen lagen. Er rijden hier niet zo veel sprinters dus een ontsnapping had kans van slagen.”

En dus was hij mee met aanvankelijk vier renners. De Australiër Robert Power haakte zo’n 60 kilometer voor de streep af, waarna Pöstlberger, de Fransman Anthony Delaplace, de Brit Matthew Holmes en de Nieuw-Zeelander Shane Archbold vooraan overbleven. Pöstlberger ging er richting Côte de la forêt de Pourcheresse, een klim van ruim 7 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,5 procent alleen vandoor. Hij bereikte de voet van de col met 3 minuten voorsprong op het peloton dat de ene na de andere vroege vluchter achterhaalde.

Pöstlberger (29) kwam met een voorsprong van nog maar een kleine minuut boven. Uit de groep favorieten waren Van Moer in zijn leiderstrui en de Brit Chris Froome al gelost. Op de Côte de Masset, de laatste helling van de dag, dreigde de Australiër Ben O’Connor hem bij te halen. Pöstlberger haalde de top en kon gaan dalen naar de finish. Het peloton kwam elf seconden na hem binnen.

„Dit betekent veel voor me. Toen ik won in de Giro was ik een ’nobody’, maar hier realiseer ik iets wat ik echt vooraf heb gepland.”