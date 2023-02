Jagende LeBron James maakt indruk met eerste triple-double van het seizoen

LeBron James. Ⓒ ANP/HH

Basketballer LeBron James heeft in de legendarische Madison Square Garden voor het eerst dit seizoen in de Amerikaanse profcompetitie NBA een zogenoemde triple-double gerealiseerd. James versloeg met Los Angeles Lakers thuisploeg New York Knicks na verlenging (123-129) en haalde zowel in punten, assists als rebounds dubbele cijfers.