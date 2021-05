McLaren verlengt contract met Lando Norris: ’Een van de grootste talenten op de grid’

Het houdt in dat Norris de komende jaren een rijderskoppel vormt met de Australiër Daniel Ricciardo, die begin dit jaar een meerjarige overeenkomst sloot.

Norris is al sinds 2017 in dienst van McLaren. Sinds 2019 heeft hij een wedstrijdzitje in het Formule 1-team. Dit seizoen maakte hij al indruk met onder meer de derde plaats in de Grand Prix van Emilia-Romagna.

„Na vijf jaar voel ik me al echt een deel van de familie en kan ik me eigenlijk niet voorstellen dat ik mijn carrière bij een ander team zou voortzetten”, reageerde Norris. „McLaren heeft me altijd gesteund en mijn ambities voor de toekomst zijn ook helder; ik wil bij McLaren races winnen en wereldkampioen worden.”

Teambaas Zak Brown kan zijn geluk niet op. „Ik ben heel blij met de contractverlenging van Lando. Hij heeft een zeer belangrijke rol gespeeld bij onze opleving. We zijn trots op de groei die hij heeft doorgemaakt. Hij is een van de grootste talenten op de grid en hebben vertrouwen in zijn verdere ontwikkeling, zowel op als naast de baan.”

