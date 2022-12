Keeperstrainer Babos (48) op reservebank bij NAC, zege Almere

Door onze telesportredactie Kopieer naar clipboard

Gabor Babos

Een opmerkelijke reservebank in Breda bij NAC dat het vrijdagavond in de eerste divisie moest opnemen tegen Almere City FC. Keeperstrainer Gabor Babos zat op de bank als reservedoelman. De Hongaar is 48 jaar.